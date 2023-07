“O insucesso na reestruturação da dívida obrigacionista trará graves consequências para os obrigacionistas, bem como para os restantes stakeholders, por inviabilizar a operação”. E operação significa a venda da Efacec à Mutares, conforme o acordo já assinado entre o Estado, via Parpública, e o fundo alemão.

Esta é a indicação deixada pelos proponentes que convocaram a assembleia de credores para aprovar um corte na dívida relacionada com as obrigações emitidas em 2019, no valor de 58 milhões. Conforme avançado pelo Jornal de Negócios, propõe-se aos obrigacionistas um corte de 50% desse montante. Além do corte do valor nominal da dívida pretende-se não pagar mais qualquer juro até ao fim do empréstimo, que vence em 2024, conforme se lê nas propostas, consultadas pelo Observador, que vão ser discutidas a 7 de agosto — e na falta de quorum nessa data a 31 de agosto (segunda convocação).

As propostas que visam cortar a dívida para com obrigacionistas a 50%, não lhes pagando mais juros, já levaram a Maxyield, uma associação que reúne um conjunto destes credores, a dizer que com isto se pode estar a criar uma “nova geração de lesados”. Em causa estarão sobretudo investidores institucionais e não particulares já que a emissão de obrigações não foi vendida ao retalho.

