A Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, aprovou esta quarta-feira a aquisição de dois edifícios para criar 20 habitações de arrendamento a baixos custos, no âmbito de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa nota, a Junta de Benfica salientou ter um plano para criar 250 fogos na freguesia para arrendamento a baixos custos até 2026, os primeiros dos quais serão 20 casas, num investimento de cerca de 5 milhões de euros, ao abrigo de uma candidatura ao programa de Apoio ao Acesso à Habitação, do PRR.

Hoje foi aprovada numa reunião do executivo a aquisição de uma moradia centenária com três pisos no Calhariz (404 m2), que após as obras de recuperação poderá disponibilizar seis fogos T1 e T2. Para os outros 14 fogos habitacionais, a Junta aprovou a aquisição de um prédio devoluto na Rua Cláudio Nunes (1.000 m2).

“Trata-se do maior investimento de sempre de uma Junta de Freguesia em habitação, integrado numa estratégia que, até 2026, pretende criar 250 fogos com o objetivo de dar resposta a famílias em situação de carência habitacional na cidade de Lisboa, destinado sobretudo a jovens adultos, jovens famílias, famílias monoparentais, entre outras”, destacou, numa nota, a autarquia.

A Junta de Benfica realçou ainda que decorre atualmente a negociação para a compra, numa segunda fase, de mais três prédios para reabilitação, num total de 18 fogos, e construção de raiz de 110 fogos em vários terrenos disponíveis.

As restantes 82 habitações serão disponibilizadas através da modalidade de arrendamento para subarrendamento, destinada a habitações de renda acessível, acrescentou.