Pelo menos 27 pessoas morreram e outras 80 estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras que atingiu uma aldeia no oeste da Índia na quarta-feira, indica o balanço este sábado atualizado pelas autoridades.

O deslizamento ocorreu numa pequena aldeia localizada do estado Maharashtra devido às fortes chuvas, provocando também 21 feridos, oito dos quais continuam hospitalizados.

Segundo a informação publicada pela Autoridade Estatal de Gestão de Desastres de Maharashtra, o número de mortes subiu para os 27 e continuam a decorrer no terreno as operações para encontrar as pessoas desaparecidas, que as autoridades estimam que possam ser mais de 80.

O número de desaparecidos é uma estimativa feita a partir da população da aldeia, de 229 habitantes, uma vez que as autoridades não conseguem determinar com exatidão quantas pessoas permaneciam nas casas atingidas aquando do deslizamento, adiantou agência EFE.

Elementos da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) e de outras organizações locais retomaram este sábado os trabalhos de resgate, que estão a ser prejudicados pelas chuvas na região, que dificultaram o acesso dos veículos de socorro ao local no primeiro dia e atrasaram a operação de helicópteros para evacuação dos feridos.

Este acidente em Maharashtra ocorreu poucas semanas depois de vários estados do norte da Índia terem sido também atingidos pelas fortes chuvas, que provocaram quase 150 mortos.