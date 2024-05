Uma ação de campanha do partido Ergue-te, em Lisboa, acabou marcada por um episódio de violência, quando uma pessoa foi agredida esta segunda-feira durante uma arruada do partido junto à sede nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa.

De acordo com a CNN Portugal, que divulgou o vídeo captado na Avenida Almirante Reis, os vários agressores estavam identificados com símbolos do partido nacionalista de extrema-direita e do grupo Habeas Corpus, liderado pelo antigo juiz Rui Fonseca e Castro, agora cabeça de lista do Ergue-te às Eleições Europeias. Ao canal de televisão, o antigo juiz justificou o episódio com “provocações” do homem agredido aos membros do partido.

O protagonista de vários episódios de negacionismo durante a pandemia de Covid-19, que o levaram à expulsão da magistratura em 2021, estava no local no momento em que o episódio de violência começou. Discursava, com uma microfone na mão, e nem os desacatos em curso fizeram com que parasse de imediato a ação.

Na semana passada, Fonseca e Castro, acompanhado de três elementos da associação que lidera, invadiu uma sessão sobre questões de género e orientação sexual em Cabeceiras de Basto. O vídeo, partilhado pelo próprio no X, mostra um dos invasores a gritar: “Deixem as crianças em paz.” A associação defende que na sessão pública estava a “promover a homossexualidade, a degeneração e a desconstrução da família”. Segundo a RTP, a GNR foi chamada ao local e identificou quatro pessoas que retirou do auditório onde o evento decorria.

https://x.com/Arquimedes1143/status/1790782252743361008