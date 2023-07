(em atualização)

Um incêndio em Alcabideche, em Cascais, está a mobilizar neste momento mais de 500 bombeiros e já levou ao pedido de reforço com meios de outros pontos do país. O alerta foi dado poucos minutos antes das 17 horas desta terça-feira. De acordo com a Proteção Civil, o incêndio está a ser combatido por 509 bombeiros no terreno, 146 meios terrestres e 13 meios aéreos (dados das 19h57). Há registo de um ferido ligeiro, um bombeiro.

À Lusa, a GNR revelou que a localidade de Zambujeiro, onde começou o fogo, está a ser evacuada, estando a população a ser retirada da aldeia por militares desta mesma força de segurança..

O combate ao incêndio está a ser reforçado com “mais meios” devido à proximidade de habitações, sendo o vento a principal dificuldade, disse à Lusa a Proteção Civil. Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa indicou que o incêndio requer “cuidado dado a dificuldade ao combate devido ao vento que se faz sentir naquela zona”. A mesma fonte precisou que o incêndio, com duas frentes ativas na zona de Alcabideche, está a evoluir e os bombeiros estão “a evitar o pior”. As chamas têm lavrado em direção a uma malha urbana mais densa.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa descarta, para já, a evacuação do hospital de Cascais, localizado nas redondezas deste incêndio. Fonte do Hospital de Cascais indicou à Lusa, já perto das 19 horas, que “de momento, do ponto de vista da Proteção Civil e do ponto de vista dos bombeiros, não há perigo nem recomendação para evacuação”. A mesma fonte disse que aguardavam novas informações por parte das autoridades.

Contactado pela Lusa perto das 18h30, o Centro de Apoio Social do Pisão, localizado em área de serra, disse que também não têm indicações por parte das autoridades para evacuarem as instalações.

A Brisa confirmou à Rádio Observador que a A5 está cortada a partir do nó de Alcabideche, no sentido Lisboa-Cascais, e no sentido inverso cortada a partir do nó de Cascais. Fonte da GNR disse à Lusa que o “trânsito está a ser desviado para a Autoestrada 16 (A16)”.

Carlos Carreiras diz que Hospital de Cascais “não está em risco”

Em declarações à CNN Portugal, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, disse que “não esteve nunca previsto que o incêndio tocasse no Hospital de Cascais”, mas reconhecendo que as instalações têm sido afetadas pelo fumo. “Logo desde o início, em contacto com a administração do hospital, foi recomendado e cumprido que fechassem todas as janelas.”

“O Hospital de Cascais não esteve, não está em risco, a não ser do fumo que se faz sentir”, explicou.

Carlos Carreiras garantiu que algumas das vias rodoviárias foram cortadas “por precaução”.