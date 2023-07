Foram quase 20 anos de pura magia: David Silva, o médio espanhol que estava na Real Sociedad, decidiu terminar a carreira. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, sendo que a imprensa espanhola indica que o jogador foi forçado a deixar os relvados devido a uma grave lesão no joelho que sofreu nas últimas semanas.

“Hoje é um dia triste para mim. Hoje é o dia em que digo adeus àquilo a que dediquei a minha vida inteira. Hoje é o dia em que digo adeus a companheiros que são como família para mim. Vou sentir a vossa falta. Chés, armeros, celtiñas, citizens, txuri urdines. Obrigado por me terem feito sentir em casa”, diz Silva no vídeo que publicou nas redes sociais, recordando os adeptos de todos os clubes por onde passou ao longo da carreira.

Nascido na Gran Canaria, o médio de 37 anos realizou praticamente toda a formação no Valencia, estreando-se pela equipa principal em 2004 e passando ainda por empréstimos ao Eibar e ao Celta Vigo. As quatro temporadas ao mais alto nível no Valencia, período em que conquistou uma Taça do Rei, valeram-lhe um salto para o Manchester City no início da revolução milionária do clube inglês.

Acabou por passar uma década inteira nos citizens, assistindo à chegada de Pep Guardiola e à total hegemonia interna que o City alcançou, vencendo quatro Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e ainda duas Supertaças.

Regressou a Espanha em 2020 e ainda cumpriu três temporadas na Real Sociedad, sendo um elemento crucial da equipa que conquistou a Taça do Rei logo nesse primeiro ano. No que toca à seleção espanhola, somou 125 internacionalizações e 35 golos, fazendo parte da geração de ouro que conquistou os Europeus de 2008 e 2012 e o Mundial 2010.