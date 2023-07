Leia aqui tudo sobre o Campeonato do Mundo feminino de 2023

É muito raro Francisco Neto perder o sorriso fora de campo. É ainda mais raro encontrar uma pergunta que deixe o selecionador nacional sem resposta. Mais uma vez, na antecâmara de outro encontro que podia ficar na história de Portugal, foi isso que aconteceu. “Costuma dizer-se que não se deve voltar a um sítio onde se foi feliz”, ouviu a propósito do regresso a Hamilton onde Portugal tinha ganho aos Camarões no encontro histórico que valeu a presença no Mundial. “Também se costuma dizer que não há duas sem três”, atirou o selecionador, visivelmente confiante naquilo que a equipa podia fazer após a derrota com os Países Baixos num arranque de competição com duas faces que deixou uma imagem melhor nos 20 minutos finais.

“Frente ao Vietname vamos tentar fazer aquilo que nem sempre conseguimos frente aos Países Baixos: vamos procurar ter a bola, encontrar a jogadora livre, ver mais espaços e colocar mais gente no último terço, para conseguirmos criar boas oportunidades de finalização. O Vietname tem um jogo diferente dos Países Baixos, retira muito o espaço às adversárias. Os EUA tiveram dificuldades. As vietnamitas tentam defender bem e sair, com rapidez, em contra-ataque. Teremos de ser sempre uma equipa muito concentrada e equilibrada. Queremos muito dar uma alegria aos portugueses, que nos têm apoiado muito. Vamos tentar tudo para conseguir uma vitória”, prometera Francisco Neto no lançamento de um jogo que podia ser histórico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.