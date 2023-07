A Cupra decidiu fazer evoluir do digital para o mundo real o DarkRebel, uma carrinha desportiva tipo shooting break que apresentou aos seguidores da marca em Abril, desafiando-os a atacar o configurador e a “vesti-la” à sua maneira. Sucede que o construtor espanhol considera que a resposta dos seus fãs foi tão efusiva, com mais de 270.000 configurações, que optou por passar a shootingbrakedo sonho à realidade, construindo um protótipo físico e em tamanho real, que possa ser visto e tocado pelos potenciais interessados.

Apesar da emoção registada pelo construtor, os clientes tinham apenas seis sliders para tentar “vestir” o DarkRebel de acordo com o seu bom-gosto. O modelo virtual nasceu como um desafio ou, mais precisamente, uma provocação da marca destinada a determinar a reacção do mercado a um produto novo, uma carrinha esguia e desportiva.

O CEO da Cupra, Wayne Griffiths, deposita igualmente grandes esperanças na marca e nesta que é a sua mais recente criação, ainda que exclusivamente como concept, acreditando que se pode tornar um sucesso. Ainda assim, há uma grande diferença entre brincar com o configurador e entregar uma considerável quantia de dinheiro em troca de um veículo.

A Cupra revela que os espanhóis e os alemães foram quem mais interagiu com o configurador, mas isso não impediu que países mais inesperados entre os potenciais clientes da marca, como os turcos e os mexicanos, figurassem no top 10 dos mercados com um maior número de participações. Curiosamente, 74% dos que configuraram fizeram-no a partir do telemóvel, o que aponta para clientes mais jovens. Resta agora aguardar que a Cupra anuncie a data prevista para a revelação do DarkRebel.