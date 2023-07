Em campo, Rafael Leão é um avançado veloz e possante, estrela do A.C. Milan e uma das maiores promessas do futebol português. No estúdio, assina como Way 45, o seu nome artístico enquanto rapper, agora com um primeiro álbum editado, My Life in Each Verse. Nascido em Almada em 1999 e criado no bairro da Jamaica, no concelho do Seixal, para Rafael Leão a maior paixão sempre foi o futebol. Embora tivesse uma ligação à música desde muito novo. Afinal, o seu pai, António Leão, era cantor de semba, música tradicional angolana. E o tio passava música como DJ.

“Não acho que isso me tenha influenciado a cantar, porque a minha cena sempre foi jogar futebol”, explica Rafael Leão ao Observador. “E também tinha outras paixões, mas a música só há um ano e meio ou dois é que começou a fazer mais parte de mim. De resto, não ligava assim tanto. Mas, sim, o meu pai era músico, o meu tio era DJ, tinha duas pessoas em minha casa que estavam por dentro.”

Quando era novo, ouvia “um pouco de tudo”, sobretudo aquilo que passava na MTV ou as recomendações de alguns amigos mais próximos, sempre “atentos às novidades”. “Sempre fui distraído, aluado. Não procurava muito. Hoje, sim, é que já ando mais atento aos álbuns que saem e presto atenção a artistas novos.” Só começou a fazer música recentemente, durante a pandemia da Covid-19, mas o interesse já lá estava — como forma de desabafar, escrevia versos de rap que nunca chegavam a ser gravados ou a encaixar num instrumental.

