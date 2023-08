Tiger Woods, o melhor golfista da história, anunciou esta terça-feira a sua entrada para o conselho de administração da PGA Tour, pela primeira vez liderado por jogadores num momento de polémica fusão com a LIV Golf.

Este passo, que pela primeira vez dá voz maioritária aos competidores em comparação com os diretores independentes do circuito da Associação dos Golfistas Profissionais, traduz-se igualmente num apoio ao comissário Jay Monahan, após as críticas pela parceria comercial milionária com o fundo soberano da Arábia Saudita, que financia e esteve na génese da criação da liga de golfe rival, a LIV Golf, em vias de fusão com a PGA Tour.

Woods, com 15 títulos major no currículo, foi um dos maiores opositores à criação da LIV Golf e ajudou a organizar uma reunião de atletas em 2022, em Delaware, Estados Unidos, para reestruturar o modelo da PGA Tour.

O norte-americano disse que os jogadores do Conselho da PGA Tour farão o possível para operar as mudanças que sejam “do interesse de todos”, agradecendo a Monahan, que tem negociado com a Arábia Saudita, por ouvir as preocupações destes.

Ele tem a minha confiança para avançar com essas mudanças. Este é um momento crítico para o Tour e os jogadores farão o possível para garantir que quaisquer mudanças feitas (…) sejam do melhor interesse de todas as partes interessadas”, afirmou o desportista e agora também diretor, cujas opiniões sempre foram procuradas por Jay Monahan e pelo seu antecessor, Tim Finchem.

De acordo com o Washington Post, 41 desportistas da PGA Tour, incluindo as estrelas McIlroy, Jon Rahm e Scott Scheffler, enviaram uma carta ao comissário da PGA Tour na segunda-feira, exigindo que Woods entrasse, imediatamente, no conselho de administração do organismo.

Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati, Rory McIlroy e Webb Simpson são os outros atletas diretores.

A voz e a liderança de Tiger durante toda a sua carreira contribuiu imensamente para o sucesso da PGA Tour. E poder contar com ele na nossa governança e também nos nossos planos para o futuro neste momento crucial será ainda mais impactante”, elogiou Jay Monahan.

A união entre a PGA Tour e a LIV Golf é mais uma ofensiva da Arábia Saudita no desporto, além do futebol, sob a égide do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

“Estou comprometido a subir os degraus necessários para recuperar a nossa confiança perdida ao longo do nosso anúncio surpresa sobre o acordo (com a Arábia Saudita)”, disse Jay Monahan.

Jay Monahan garatiu que futuras mudanças nas regras que a fusão PGA-LIV pode trazer exigirão o envolvimento e a aprovação de todos os seis jogadores diretores do conselho.