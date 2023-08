Siga aqui o nosso liveblog da JMJ

Sorridente, a cumprimentar os militares e dentro do helicóptero que o levou até Fátima. As imagens da viagem relâmpago do Papa Francisco, que esteve apenas cerca de 147 minutos longe de Lisboa, foram divulgadas pela Força Aérea portuguesa.

Francisco contou com a Força Aérea portuguesa para deixar Lisboa durante pouco mais de duas horas ao ser transportado no helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 — “Pumas”. Para esta missão, além desse helicóptero, mais dois fizeram o percurso entre Lisboa e Fátima, uma vez que transportavam a comitiva do Papa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em comunicado, a Força Aérea salientou que “empenhou um avião P-3C CUP+ da Esquadra 601 – “Lobos” que monitorizou os movimentos, garantindo a segurança da missão”. Além disso, indicou que o Papa Francisco chegou a Fátima às 8h50, cerca de 50 minutos após ter saído de Lisboa, e que regressou à capital portuguesa às 11h40.