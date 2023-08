Acusado de três crimes, Craig Deleeuw Robertson era procurado pelo FBI depois de, em 2022, ter feito ameaças de morte contra o Presidente dos EUA, Joe Biden. Foi morto esta quarta-feira durante uma operação policial na sua casa em Provo, no Utah.

Segundo o The Guardian, os documentos do tribunal alegam que Robertson fez referência a um “assassinato presidencial” e também ameaças contra o procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, o procurador-geral, Merrick Garland, e a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James.

“É o momento certo para um ou dois assassinatos presidenciais. Primeiro Joe, depois Kamala!!!”, foi o que, segundo as autoridades, Robertson escreveu numa publicação de setembro de 2022 no Facebook. A lista de alvos de incluía também outros membros da família de Joe Biden e o antigo Presidente Barack Obama.

De acordo com o jornal espanhol ABC, no domingo, Robertson publicou uma mensagem alusiva à próxima visita de Biden ao Utah — que aconteceu esta quarta-feira — e disse que iria “tirar o pó à sua espingarda de atirador M24”. Os documentos do tribunal incluem fotografias do suspeito com o armamento.