As autoridades brasileiras apreenderam hoje 760 quilogramas de cocaína no porto de Navegantes, no estado sulista de Santa Catarina, a maior apreensão do ano.

A droga, que estava oculta em dois contentores de cargas de esmalte cerâmico, é a maior apreensão do ano e decorreu de fiscalização sistemática realizada pelos dois órgãos em portos de Santa Catarina”, indicou, em comunicado, a Polícia Federal.

“O scanner indicou a presença das tabletes de cocaína em meio à carga de esmalte cerâmico”, acrescentou.

Esta é a quarta apreensão de cocaína este ano no porto de Navegantes. Em 2023, neste porto, foram apreendias mais de 1,5 toneladas de cocaína.