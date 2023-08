A nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures, sobre o rio Trancão, na zona oriental da cidade, vai chamar-se Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa.

Em mensagem enviada à Rádio Observador o cardeal agradece “a generosidade da Câmara Municipal de Lisboa” e inclui no seu nome “todos quantos trabalharam na Jornada Mundial da Juventude”. D. Manuel aproveita para remeter uma “saudação amiga a Lisboa e também a Loures, agora ainda mais unidas por uma belíssima ponte, símbolo de todas as pontes que nos devem ligar ao serviço do bem comum”.

Em comunicado, a autarquia revelou na manhã desta sexta-feira que o nome da nova ponte, construída a propósito da Jornada Mundial da Juventude e inaugurada em julho, é uma homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos.

“Nos 10 anos de mandato enquanto líder da Igreja de Lisboa, D. Manuel Clemente foi o grande impulsionador da Jornada Mundial da Juventude, que nas palavras do patriarca emérito ‘será lembrada como um momento decisivo para uma geração que construirá um mundo mais belo e fraterno’”, lê-se na nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Citado no comunicado, o presidente da câmara da capital, Carlos Moedas, afirma que os lisboetas “estão profundamente agradecidos” ao cardeal pelo seu contributo “para um momento marcante para a cidade, que ficará gravado na história de Lisboa e nos corações de todos os que o viveram”.

“É uma justa homenagem da cidade a um homem que deu tanto a Lisboa ao longo da sua vida”, acrescenta.

Ainda segundo a câmara de Lisboa, o nome da ponte foi comunicado ao presidente da autarquia de Loures, Ricardo Leão, que considerou tratar-se de “uma boa opção e um justo reconhecimento”.

A Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente tem cerca de 560 metros, liga os concelhos de Lisboa e Loures, sendo feita, maioritariamente, de madeira e aço.

A ponte destina-se a peões e ciclistas, integrando a rede de percursos ciclopedonais da região de Lisboa e ligando-a ao concelho de Loures.

A JMJ 2023 decorreu em Lisboa entre 01 de agosto e domingo, dia em que o Papa Francisco regressou ao Vaticano depois de ter chegado a Portugal em 02 de agosto.

O maior acontecimento da Igreja Católica em Portugal juntou cerca de 1,5 milhões de jovens no Parque Tejo (Lisboa) para uma missa e uma vigília, com a presença do Papa Francisco.