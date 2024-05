O Presidente da República vai receber na próxima semana, no Palácio de Belém, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, sobre a resposta ao problema dos sem-abrigo, numa audiência com a participação do Governo.

“Eu irei obviamente receber o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa na próxima semana para, na presença do Governo, como é natural, para precisamente ir acompanhando um tema que acompanhei muito proximamente, que é o que é que o novo Governo tenciona fazer neste domínio”, anunciou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava aos jornalistas à margem das comemorações do 30.º aniversário do Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, em Lisboa.

“Vamos ver o que é que se vai fazer, como se vai fazer, com que meios se vai fazer e com que tempo se vai fazer, porque é uma corrida contra o tempo”, alertou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente lembrou que o Governo anterior, liderado pelo socialista António Costa, “decidiu já no final prorrogar a estratégia que vinha do passado por mais um tempo”.

“O atual Governo vai decidir qual é a sua estratégia: prolongar a do ano passado ou mudar essa estratégia, ou seja, o que é que o Estado vai fazer, se é igual ou diferente em domínios muito sensíveis como o apoio para a habitação a cargo das câmaras municipais, o domínio da saúde, do emprego, são domínios muito importantes”, enumerou.

Marcelo apontou que Carlos Moedas foi recebido esta terça-feira em audiência pelo primeiro-ministro do Governo minoritário PSD/CDS-PP, Luís Montenegro, e que o autarca adiantou que vai reunir-se na próxima sexta-feira com os ministros da Presidência e da Segurança Social para encontrarem uma solução conjunta para o problema das pessoas em situação de sem-abrigo.

“Isso significa que provavelmente daqui até à semana que vem já haja uma ideia de qual é a posição do Governo em geral sobre a estratégia para os sem-abrigo, e em particular o que fazer nos casos mais graves. Lisboa é um caso grave, o Porto é a seguir e há outros que também são ligeiramente pesados”, afirmou.

Na passada segunda-feira, o presidente da Câmara de Lisboa pediu audiências ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para, em conjunto, resolverem o problema das pessoas em situação de sem-abrigo na cidade, que têm vindo a aumentar desde a pandemia de Covid-19.