Um golo do avançado português Vitinha consumou a reviravolta e deu este sábado a vitória ao Marselha na receção ao Reims, por 2-1, na jornada inaugural da Liga francesa de futebol.

No Vélodrome, Vitinha, que foi titular, marcou aos 73 minutos e garantiu o triunfo à equipa da casa, acabando após o final da partida por ser eleito o melhor jogador em campo.

Antes do remate certeiro do antigo avançado do Sporting de Braga, o japonês Ito tinha dado vantagem aos Reims, logo aos 10 minutos, mas Ounahi, que deu nas vistas no último Campeonato do Mundo ao serviço de Marrocos, repôs a igualdade, aos 23.

Já neste arranque da temporada, o Marselha pode ser adversário do Sporting de Braga no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, caso ultrapasse o Panathinaikos na terceira pré-eliminatória (os gregos estão em vantagem, por 1-0, após a primeira mão) e os minhotos confirmem a passagem perante o Backa Topola (3-0 para os portugueses no primeiro jogo).

Na sexta-feira, no arranque oficial da Liga francesa, Nice e Lille, do técnico português Paulo Fonseca, empataram 1-1.