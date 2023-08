A Mercedes é dos construtores mais reputados do mercado, com as suas berlinas mais desportivas, as AMG C63 e AMG E63, a figurarem entre as mais desejadas, sempre com as rivais da Audi e, sobretudo, da BMW à espreita para disputar a liderança. Mas se até aqui estes desportivos montavam motores V8 biturbo a gasolina, com 476 cv (510 cv na versão 63 S) e 650 Nm de binário, na geração mais recente trocaram o V8 por um 2.0 com quatro cilindros sobrealimentado com 476 cv, completado por um sistema PHEV com um motor eléctrico de 204 cv, alimentado por uma bateria com 6,1 kWh de capacidade bruta. A potência total subiu para 680 cv e o binário para uns impressionantes 1020 Nm.

O facto de o mais nobre V8 ter cedido o seu lugar ao pequeno quatro cilindros criou desde logo um buzz na imprensa especializada, questionando-se se o tetracilíndrico estaria à altura dos pergaminhos do AMG C63. Tanto mais que a concorrência, com destaque para o BMW M3, oferece um motor com seis cilindros em linha não electrificado. Publicações como a Car and Driver avançaram mesmo que a Mercedes se estaria a preparar para fazer marcha-atrás e reinstalar o V8, como forma de não perder a vantagem que possuía face ao M3.

Depois deste para a frente e para trás, a publicação germânica Auto Motor und Sport pôs um fim à disputa, afirmando que um elemento da marca, ligado ao desenvolvimento de novos produtos, assegurou que o V8 não irá regressar ao AMG C63, que terá que viver com o 2.0 com quatro cilindros e 476 cv, o que associado aos 204 cv da unidade eléctrica lhe permite atingir 680 cv.

Perde-se alguma nobreza e o ruído rouco do V8, mas a Mercedes consegue fazer maravilhas com a acústica do seu quatro cilindros turbo, como é possível ouvir no AMG CLA 45 S com 421 cv. E a realidade é que apesar de ser mais pesado, o AMG C63 S vai de 0-100 km/h em 3,4 segundos, igualando o BMW M3, mesmo na versão CS, e batendo claramente o C63 da geração anterior, com motor V8, que se ficava pelos 4,1 segundos.