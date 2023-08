Uma multidão de muçulmanos reagiu esta quarta-feira a acusações de que um cristão profanara o Corão no leste do Paquistão demolindo a casa dele, incendiando igrejas e causando danos em diversas habitações, indicaram a polícia e cristãos locais.

Embora não tenha havido relatos imediatos de vítimas, o nível de violência levou o Governo paquistanês a destacar mais forças policiais para a zona e a enviar o exército para ajudar a restaurar a ordem.

Os ataques em Jaranwala, no distrito de Faisalabad, na província do Punjab, começaram depois de alguns muçulmanos residentes naquela zona afirmarem que tinham visto um cristão local, Raja Amir, e um amigo deste a arrancar folhas de um exemplar do Corão e a atirá-las para o chão e a escrever comentários ofensivos noutras páginas.

O chefe da polícia Rizwan Khan explicou que isso enfurecera os muçulmanos locais. Juntou-se uma multidão e começou a atacar várias igrejas e várias residências de cristãos, ateando fogo à mobília e outros objetos domésticos. Alguns elementos da comunidade cristã fugiram de casa para escapar à turba.

This is the real face of Islamic Republic of #Pakistan, a country of extremists and terrorists.

A local #Christian family in Jaranwala, Faisalabad, Punjab has been accused of #blasphemy by local Muslims. Now local Muslims have attacked a #church and are destroying it. pic.twitter.com/DxEamRiVhC

— Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) August 16, 2023