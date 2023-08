We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone

Talvez tenha bem viva a sensação de ouvir “Another Brick in the Wall”, dos Pink Floyd — se não tem, oiça aqui —, mas saberá que tipo de atividade elétrica haverá no seu cérebro ao ouvir esta melodia? Agora, os cientistas já sabem e a partir disso reconstruiram a música. Mas o objetivo final é trazer melodia às palavras de quem perdeu a capacidade de falar.

Lembra-se do físico Stephen Hawking (1942-2018), que tinha esclerose lateral amiotrófica e só conseguia comunicar através da característica voz robótica de um computador? A investigação agora desenvolvida, ainda a dar os primeiros passos, pode vir a ajudar pessoas que sofrem da mesma doença de Hawking ou que perderam a capacidade de falar por outros motivos (como derrame cerebral ou paralisia), melhorando a interface cérebro-computador, explica a revista Scientific American. Ou seja, se o sistema do computador conseguir descodificar os sinais cerebrais correspondentes não só às palavras em que a pessoa está a pensar, mas também a melodia e ritmo associada a essa mensagem, poderá transmiti-las de uma forma mais próxima da linguagem natural.

