A mulher e os filhos, o irmão e o amigo, o patrão e a terapeuta da fala. Como Valter regressou à vida que tinha antes do AVC

No regresso a casa, depois de passar por três hospitais e de estar mais de um mês internado devido a um AVC isquémico – causado pela obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo numa artéria do cérebro –, a família estava preparada para ajudar na recuperação. Valter Vaz tinha tinha 48 anos, entrou pelo próprio pé, recuperou a mobilidade com fisioterapia. O problema maior era a linguagem, uma afasia global [perda parcial ou total em expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita], a incapacidade para compreender e expressar-se. Ana falou com a terapeuta da fala e sabia o que havia a fazer. Colaram post-it com os nomes de compartimentos da casa, de objetos, de utensílios. Liam livros infantis com desenhos para o marido associar palavras a imagens. Usavam o arroz para trabalhar a sensibilidade a diferentes texturas. E, aos poucos, ele foi melhorando.

Todas as sextas-feiras, o amigo Augusto Vilarinho leva-o à terapia da fala e, durante as manhãs, alinha nas caminhadas. Conversam muito. O irmão Marco está sempre por perto. Valter, hoje com 50 anos, está melhor. Ainda recupera dos problemas de linguagem e não conduz porque a visão periférica do lado direito ficou afetada. Está de baixa médica mas quer voltar a trabalhar, até porque as portas da empresa estão abertas para quando quiser regressar. O hábito diário de Ana, de ligar para o marido quando chega ao trabalho, fez toda a diferença naquela manhã de 21 de julho de 2022. “Aquele telefonema salvou-lhe a vida.”