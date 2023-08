Agora é mesmo a sério. Na última época, apesar da competitividade existente entre as principais equipas, um empate ou uma derrota não tinham necessariamente o “peso” que agora assumem. Duas explicações: por um lado, as quatro equipas que passaram a ser detidas pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita chegaram a um leque de jogadores que seria impensável num passado recente; por outro, as restantes equipas ganharam em paralelo outros argumentos para colocar em causa o “poderio” dos candidatos ao título. Foi isso que se viu na primeira jornada do Campeonato, com o Al Nassr sem Cristiano Ronaldo a jogar apenas 48 horas depois da final da Taça dos Campeões Árabes e a perder frente ao Al-Ettifaq de Steven Gerrard (que tem nomes como Jordan Henderson ou Moussa Dembelé) enquanto os restantes candidatos cumpriam a sua parte.

