Um camião despistou-se ao início desta tarde de segunda-feira na saída da Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, e obrigou ao corte do trânsito no acesso ao Fórum Almada, sendo que na restante A2 a circulação está a ser feita apenas pela via da esquerda. Não há registo de feridos na sequência do acidente.

A notícia foi inicialmente avançada pela Rádio Renascença e, entretanto, confirmada ao Observador por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. A Renascença dava conta de um ferido, o condutor do pesado de mercadorias. Mas, ao Observador, o CDOS de Setúbal garante que não há vítimas.

O camião transportava areia e despistou-se pelas 13h30. O trânsito “está totalmente cortado no acesso ao Fórum Almada”, adianta a fonte. A circulação pela “restante A2 é feita apenas pela via da esquerda”, acrescenta.

Para quem quer entrar em Lisboa, não há constrangimentos. Não há previsão para quando a situação possa ficar resolvida.

No local, estão 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas, de acordo com dados da Proteção Civil.