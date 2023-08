Fernando Pimenta ia ter uma sexta-feira preenchida em Duisburgo. Após a meia-final no K1 500 metros, era certo que voltaria a entrar na água para disputar nova regata, restava saber qual. Era preciso conseguir um dos três primeiros lugares para ter acesso à final A e o respetivo direito de conseguir um título numa distância onde o melhor resultado que obteve em Mundiais foi o bronze em 2022.

Depois de ter garantido o acesso à final A dos K1 1.000 metros que se realiza este sábado, motivação não faltava a Fernando Pimenta. “Hoje voltei a encontrar boas sensações durante toda a prova. Já não me senti tão ansioso, mas mais tranquilo. Isso também ajuda. Sem dúvida que foi tentar não gastar muita energia, era essa o objetivo. Foi assumir a liderança sem ter de desgastar muito os braços e corpo, porque esta sexta-feira o dia também vai ser bastante exigente”, disse o canoísta em declarações à Lusa esta quinta-feira.

Era óbvio que o grande foco de Pimenta era o K1 1000 metros devido à possibilidade de garantir desde já uma vaga nos Jogos Olímpicos. No entanto, um colecionador de medalhas não nega uma oportunidade de competir por mais um pódio.

Na primeira eliminatória de K1 500 metros, Fernando Pimenta tinha conseguido uma vitória tranquila (1.38,804). Desta vez, concorrência não ia faltar ao português, o mais experiente na semi-final 1, que remou ao lado dos especialistas da categoria. “Vai ser um bom teste, sem dúvida. Vou com o checo campeão do Mundo (Josef Dostal) e o Balint Kopasz, campeão olímpico de K1 1.000 metros e que também já foi campeão do Mundo dos 500 metros. É vir e dar o meu melhor e conseguir ficar nos três primeiros”.

Assim foi. Fernando Pimenta conseguiu o segundo lugar na meia-final e vai estar presente na final A do K1 500 metros, marcada para esta tarde, onde pode obter a 16.ª medalha em Mundiais. O português terminou em segundo lugar (01.38,032), apenas atrás de Balint Kopasz (01.37.268) e à frente do campeão da categoria Josef Dostal (01.38,086), precisamente os adversários que o atleta de Ponte de Lima tinha destacado.