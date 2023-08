O “Sing! China”, o equivalente ao programa de talentos musicais “The Voice” na China, foi suspenso na sequência de queixas em relação à forma como a cantora Coco Lee terá sido tratada pela produção, segundo relata a CNN. A artista foi uma das juradas do programa e morreu há poucas semanas, depois de uma tentativa de suicídio, e as acusações terão sido feitas pelas própria, através de uma gravação.

Coco Lee foi jurada e mentora do programa em 2022 e era uma cantora e atriz chinesa/norte-americana com grande influência e uma legião de fãs. Na semana passada foi tornada pública online uma gravação áudio com cerca de nove minutos na qual a pessoa, que será alegadamente Lee, se queixa de ter sido maltratada pela equipa de produção do programa. No áudio, a mentora, reclama ter sido “humilhada no palco” e “maltratada”. Em causa, está o facto de uma das pessoas da sua equipa ter sido eliminada injustamente e, quando Lee protestou contra o sucedido, terá sido forçada a sair do palco e, depois, silenciada e “ameaçada”. A cantora acusa ainda a produção de lhe ter provocado uma queda na sua última atuação em palco quando já sofria de um ferimento na perna, no passado mês de outubro.

A empresa que transmite o reality show, a Zhejiang Media Group, decidiu esta sexta-feira suspender o programa e parar as transmissões, em resposta às reações do público. “Dado que os problemas de “Sing! China” levantados pelos espectadores e utilizadores de Internet estão a ser investigados, o programa foi suspenso”, informou a empresa em comunicado e citado na CNN International. Num outro comunicado, datado da semana passada, o grupo já tinha reconhecido que o programa estava “aquém das expectativas” dos espectadores.

O “Sing! China” é um dos programas mais vistos do país, mas a gravação levou a uma forte reação por parte dos fãs e até a pedidos de boicote que fizeram com que a produtora do programa perdesse milhões só na semana passada e fosse iniciada uma investigação por parte da empresa que transmite o reality show. O programa condenou, através de comunicado, a fuga de gravações afirmando que estas são “editadas maliciosamente”. Contudo, não contestou o facto de a voz ser de Lee e confirmou que já tinha havido anteriores “mal-entendidos” com a mentora.

Apesar de todo o controlo a que a Internet na China está sujeita, o áudio rapidamente se tornou uma tendência no Weibo, site de microblogging no país, e uma hashtag relacionada foi consultada mais de 2.8 mil milhões de vezes. Entretanto, segundo a CNN, surgiram também nas redes sociais vídeos de Coco Lee a discutir com membros da produção do programa, o que terá contribuído para a indignação dos fãs.

Coco Lee morreu no passado dia 5 de julho, na sequência de uma tentativa de suicídio que a deixou em estado de coma. A cantora sofria de depressão há vários anos e a sua situação ter-se-á deteriorado nos últimos meses, segundo explicaram as suas irmãs. “Coco procurou ajuda profissional e fez o melhor que pode para combater a depressão”, escreveram as irmãs em comunicado. “Infelizmente, o demónio dentro dela venceu.”

Lee tinha 48 anos e deu voz à banda sonora em mandarim do filme de animação da Disney “Mulan” e cantou “A Love Before Time”, tema da banda sonora do filme “O Tigre e o Dragão” nomeado para Melhor Canção Original nos Óscares de 2001.