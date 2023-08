Em Itália, as equipas são como as casas: também se começam a construir por baixo. Assim, há algo que Roma e AC Milan têm em comum. Defesas não lhes faltam, mas ambos os clubes ainda estão à procura de reforçar o ataque com jogadores de referência.

Na capital, o nome mais aguardado é Romelu Lukaku. Segundo o próprio confirmou ao jornal belga Het Laatste Nieuws, o avançado aterra este domingo em Roma para assinar com os giallorossi. Por divulgar está ainda o valor da taxa de empréstimo e o clube que vai ficar responsável pelo pagamento do salário do jogador que já foi treinado por Mourinho no Chelsea e no Manchester United.

O treinador português ganha um novo reforço para o ataque após ter também recebido Sardar Azmoun. O iraniano chegou por empréstimo do Bayern Leverkusen e com os italianos garantirem uma opção de compra de 12 milhões de euros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.