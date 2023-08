Operar no mercado de transferências pela Roma perante as limitações do fair-play financeiro que já vêm de trás é quase como jogar Football Manager mas partir sempre do quase zero para melhorar um plantel. Ainda assim, foi isso que Tiago Pinto, diretor geral dos giallorossi, foi tentando fazer ao longo dos últimos meses com alguns resultados práticos que valeram a chegada do lateral Rasmus Kristensen (cedido pelo Leeds), do central Evan N’Dicka (livre, Eintracht Frankfurt), dos médios centro Leandro Paredes e Renato Sanches (ambos do PSG, o primeiro por 2,5 milhões de euros e o segundo numa cedência de uma temporada por um milhão) e do médio ofensivo Houssem Aouar (livre, Lyon). As saídas, entre vendas diretas neste verão como as de Ibañez, Matic ou Volpato e as saídas já acordadas como a de Justin Kluivert, renderam um total de 70 milhões de euros, 30 milhões só neste mercado. José Mourinho elogiava mas ainda queria mais.

