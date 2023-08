O Portimonense conquistou este sábado o primeiro ponto na presente edição da I Liga de futebol, ao empatar 1-1 em casa do Arouca, equipa que continua sem perder no arranque de época.

Os algarvios, ainda sem ganhar na prova, adiantaram-se cedo no marcador, através de Hélio Varela, aos cinco minutos, mas os arouquenses, que somaram o terceiro jogo sem perder, igualaram na reta final da partida, por intermédio de Sylla, aos 84.

Com este empate, o Arouca fica isolado no quinto posto, com cinco pontos, enquanto o Portimonense sobe para já ao 16.º lugar, com um ponto.