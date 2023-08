Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra.

Este sábado ficou marcado por novos ataques com drones, tanto na Rússia como na Ucrânia. bem como por declarações de Lula da Silva, que criticou o Conselho de Segurança da ONU, e de Lukashencko, que afirmou ter avisado Prigozhin que corria perigo de vida. Há ainda a registar a morte de três pilotos ucranianos numa colisão de duas aeronaves de treino e a conversa do Papa Francisco com uma congregação russa, no âmbito da Jornada Russa da Juventude, por vídeo em São Petersburgo.

Ainda esta sexta-feira à noite o presidente russo, Vladimir Putin, exigiu que os combatentes do grupo Wagner assinassem um juramento de fidelidade ao estado russo, na sequência do acidente de avião que matou Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner.

O Presidente da Bielorrússia terá avisado Yevegeny Prigozhin sobre potenciais ameaças às sua vida. Lukashenko chamou a atenção do líder do Grupo Wagner não uma, mas duas vezes, tendo a primeira vez sido em junho, na altura que o líder dos mercenários organizou uma rebelião contra Putin e avançou em direção a Moscovo.

O Papa Francisco falou com uma congregação de 400 pessoas em São Petersburgo esta sexta-feira, no âmbito da Jornada Russa da Juventude e apelou a que os jovens russos sejam “cultivadores das sementes da reconciliação”. A reunião com o pontífice, que teve a duração de uma hora, aconteceu através de vídeo na Basílica de Santa Catarina.

Lula da Silva fez duras críticas ao Conselho de Segurança da ONU que, diz, “promove a guerra sem conversar com ninguém”. Em visita de estado a Angola, o Presidente brasileiro comparou a guerra na Ucrânia a outros conflitos, questionou a “credibilidade” da ONU e defendeu a entrada do Brasil no Conselho de Segurança.

Um novo ataque de ‘drones’ a Moscovo obrigou hoje ao encerramento temporário dos três principais aeroportos que servem a cidade, informaram os media estatais russos. O Ministério da Defesa da Rússia e o autarca de Moscovo, Sergey Sobyanin, disseram que um ‘drone’ foi abatido sobre o distrito de Istra, na região de Moscovo, cerca de 50 quilómetros a oeste da Praça Vermelha.

A Rússia diz que seis pessoas ficaram feridas num ataque ucraniano na região russa de Belgorod, na manhã deste sábado.

O atual vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança da Rússia e antigo Presidente russo defendeu, este sábado, que os EUA estão a “ganhar dinheiro” com a guerra na Ucrânia, enquanto a Europa perde, o que faz com que o conflito tenha uma escala mundial.

Onze crianças ucranianas que tinham sido levadas para a Rússia regressam à Ucrânia, anunciou Mykola Kuleba, da organização humanitária Save Ukraine, na rede social X (antigo Twitter), subindo assim para 161 o número de crianças que tinham sido levadas para a Rússia e que a organização já conseguiu que regressassem à Ucrânia.

O governador da região de Kharkiv diz que dois cidadãos ucranianos morreram na sequência de ataques russos. Segundo Oleg Synegubov, as forças de Moscovo atingiram um café na povoação de Podola. As duas vítimas terão morrido imediatamente e uma outra ficou ferida.

O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu ainda esta sexta-feira à noite que os combatentes do grupo Wagner assinassem um juramento de fidelidade ao estado russo após um acidente fatal de avião que matou Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner e antigo braço direito do presidente russo.