Em atualização

Os controladores de tráfego aéreo do Reino Unido estão a enfrentar uma “falha técnica em toda a rede”, o que levou à aplicação de “restrições ao fluxo de tráfego” de forma a manter a segurança”.

A notícia foi confirmada pelos Serviços Nacionais de Tráfego Aéreo do Reino Unido, que adiantam que “engenheiros estão a trabalhar para encontrar e consertar a falha“, cita a BBC. “Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar”.

Esta manhã, através da rede social X (antes, Twitter), a Loganair alertou os clientes para o facto de os voos poderem estar atrasados devido à interrupção da rede.

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights — Loganair (@FlyLoganair) August 28, 2023

maybe subject to delays. If you are flying with us today, please check our website for the latest information about your flight before setting off for the airport. — Loganair (@FlyLoganair) August 28, 2023

Sediada em Glasgow, a companhia aérea escocesa escreveu: “Houve uma falha em toda a rede dos sistemas informáticos de controle de tráfego aéreo do Reino Unido esta manhã”, pode ler-se.

“Embora tenhamos esperança de poder operar a maioria dos voos dentro da Escócia com base na coordenação local e com um mínimo de perturbações, os voos norte-sul e internacionais podem estar sujeitos a atraso. Se hoje voar connosco, consulte o nosso site para aceder às informações mais recentes sobre o seu voo, antes de partir para o aeroporto.”

As companhias aéreas estão a lançar alertas sobre atrasos nos voos, sobre os quais se vão somando os relatos. Gabby Logan, pivot britânica, por exemplo, está no aeroporto de Budapeste, onde foi informada de que o espaço aéreo do Reino Unido tinha sido encerrado e que, por esse motivo, poderia ficar 12 horas à espera pelo início do voo, relata a BBC.