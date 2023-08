Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Realizou-se esta terça-feira o funeral de Yevgeny Prigozhin. O líder do grupo Wagner, morto num desastre de avião à menos de uma semana, e cujas causa permanecem desconhecidas, foi sepultado em São Petersburgo, a sua cidade natal, num cemitério onde também estão os pais de Vladimir Putin e várias altas patentes militares.

A pedida da família, a cerimónia decorreu à porta fechada, num evento privado apenas para familiares e amigos próximos. Um detetor de metais foi colocado à entrada do cemitério, e o contingente de segurança foi reforçado. O Presidente russo, Vladimir Putin, indicou esta manhã, através do seu porta-voz, Dmitry Peskov, que não estaria presente no funeral.

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam o 552.º dia de guerra na Ucrânia:

O que se passou durante a tarde?

Vladimir Putin vai deslocar-se à China em outubro. Será a primeira viagem ao estrangeiro desde o mandato de captura internacional emitido em março contra Putin pelo Tribunal Penal Internacional;

As tropas ucranianas reclamaram esta terça-feira mais avanços na frente sul do país nas linhas de defesa russas perto de Robotyne;

Quatro pessoas morreram quando um helicóptero Mi-8 alegadamente pertencente ao Serviço Federal de Segurança da Rússia se despenhou na região russa de Cheliabinsk, perto da fronteira com o Cazaquistão;

A Comissão Europeia negou ter sido fixado um prazo para o alargamento da União Europeia (UE), depois do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ter dito que a UE deve preparar-se para integrar novos membros “até 2030”;

A Alemanha deteve um homem de nacionalidades alemã e russa por suspeitas de exportar componentes utilizados pela Rússia na produção de hardware militar, violando, assim, as sanções impostas ao país.

O que se passou durante a manhã?