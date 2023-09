Em Espanha as chuvas fortes e tempestades no centro e sudeste, provocadas pela depressão atlântica Dana, não dão tréguas desde sábado e estão a provocar este domingo inundações em várias regiões do país. A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) já emitiu um novo alerta de que o mau tempo se deve prolongar pelo menos até segunda-feira.

Na comunidade de Madrid, que está sob aviso vermelho, foram fechados parques e instalações municipais, bem como vários túneis, segundo noticiou o jornal El Mundo. Os residentes já receberam uma mensagem da Proteção Civil a apelar a que permaneçam em casa e não utilizem os veículos particulares, a menos que seja necessário.

O aviso foi reforçado também pelo presidente da câmara de Madrid. “Devido a esta situação excecional e anormal, em que vão ser ultrapassados recordes de chuva, eu peço à população para que fique em casa este domingo”, escreveu Jose Luis Martinez-Almeida numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Se han reforzado los servicios de emergencias y seguridad y desde el viernes están activadas medidas para afrontar la DANA. Por la situación excepcional y anómala, en la que se batirá el récord de precipitaciones, pido a los madrileños que se queden en casa hoy. Precaución. pic.twitter.com/sQ6iWHsgdH — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 3, 2023

Pelo país foram cortadas várias estradas e autoestradas e os voos em alguns aeroportos estão a sofrer atrasos. Neste momento a circulação ferroviária foi interrompida entre a Catalunha e a Comunidade Valenciana, onde algumas pessoas ficaram presas dentro dos carros e chegou a ser necessário cortar a circulação de uma das linhas do metro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Así se está viviendo la dana y las consecuencias del temporal en España, con granizo e incluso una manga marina https://t.co/67q75lez70 pic.twitter.com/EoZFjHrKjm — EL PAÍS (@el_pais) September 2, 2023

As autoridades estão a lidar com centenas de ocorrências em várias regiões — na província de Cádis (Andaluzia), sob alerta laranja, foram registadas 50 e no município de Alcanar (Catalunha) foram 213. Devido ao mau tempo, o jogo da La Liga entre o Atlético de Madrid e Sevilha, marcado para as 17h3o, foi adiado.