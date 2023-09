Os momentos-chave da 8.ª edição das Conferências do Estoril

Uma iniciativa Media partner

A 8.a edição das Conferências do Estoril acabou, mas ficaram as ideias. Nestes dois dias, a Nova SBE foi palco da discussão sobre o futuro, especialmente dirigida aos jovens e centrada nos desafios que se lhes colocam.

A manhã do primeiro dia, mais focada nas políticas e nas pessoas, começou com o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que apelou ao aparecimento de novos heróis: “O mundo mudou. Precisamos de líderes inspiradores, com vidas inspiradoras e poder de mobilização. Líderes que tragam esperança, que arrisquem. Amanhã pode ser demasiado tarde.”

Richard Roberts, vencedor do prémio Nobel da Medicina em 1993, subiu ao palco logo de seguida. Lançou-se contra governos e organizações não-governamentais, criticando-os pelos bloqueios impostos aos alimentos geneticamente modificados, bloqueios que, em sua opinião, estão a deixar o continente africano morrer à fome. “Um crime contra a humanidade”, no entender do cientista que se apoia nos números: todas as noites há 800 milhões de pessoas, em todo o mundo, que adormecem com fome; e a carência de vitamina A mata cerca de 250 mil crianças por ano. Segundo ele, na origem das reticências dos governos está, em seu entender, a pressão da opinião pública: “Os movimentos ecologistas assustam as pessoas, chamando comida Frankenstein a este tipo de alimentos, e os governos reagem a essa pressão.

Ainda no período da manhã, Cristina Duarte, conselheira do secretário-geral das Nações Unidas para assuntos do continente africano, trouxe, entre outras coisas, as contas feitas. Afirmou que África tem uma perda anual de 500 mil milhões de dólares anuais por ano – entre fluxos e financiamentos ilícitos, isenções fiscais, despesa pública não eficiente: “A riqueza é gerada cá, mas perde-se nisto e na falta de Estado e de instituições”.