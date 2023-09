O vereador eleito pela CDU, Francisco Queirós, criticou nesta segunda-feira a Câmara de Coimbra por conceder apoio à Nova Acrópole, alertando que a organização internacional já foi considerada uma “seita” e que há várias alegações que a ligam à extrema-direita.

Em causa, estavam dois pedidos de isenção de taxas para dois eventos da organização, o festival Acrópole, “dedicado ao Caminho do Herói”, em 30 de setembro, no Parque Verde, e duas conferências na Casa Municipal da Cultura, em 14 de setembro e 16 de novembro, que acabaram por ser aprovados pela maioria do executivo (do Juntos Somos Coimbra, coligação liderada pelo PSD), com um voto contra da CDU e quatro abstenções do PS.

Francisco Queirós referiu que aquela associação internacional, criada em 1957, na Argentina, mas que teve uma rápida difusão em várias das ditaduras da América Latina e que foi posteriormente “acarinhada pelo franquismo” em Espanha, tem tido “uma polémica enorme”.

“Há decisões de tribunais de Madrid e tribunais franceses que a classificam como uma seita. O governo francês considerou em 2014 a Nova Acrópole como uma seita que deve permanecer sob vigilância“, referiu o vereador da CDU.

A Federação francesa de Associações na Defesa de Famílias e Indivíduos Vítimas de Seitas alerta, no seu site, para a organização francesa da Nova Acrópole, que considera que tem uma estrutura fascizante, e o teólogo espanhol e especialista em seitas Luís Santamaria del Rio também já a considerou uma seita, chamando a atenção para símbolos fascistas associados à mesma.

Apesar de a organização internacional ter já negado por várias vezes ser uma seita ou estar associada a qualquer ideologia fascista, a mesma surge referida num relatório do Parlamento Europeu, em 1985, sobre o crescimento do fascismo e do racismo na Europa.

Para o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, o município não deveria rejeitar a isenção de taxas, por a proposta ter sido apresentada de acordo com a lei.

Já o vereador do PS Hernâni Caniço notou que os serviços municipais, apesar de proporem a atribuição de isenção de taxas, notam que não dispõem de “elementos suficientes para uma avaliação cabal da entidade requerente”. “Não compreendemos a aceitação de uma proposta em que os serviços municipais não têm elementos suficientes. Alguns daqueles que temos não são abonatórios, apesar de a organização estar em 60 países e em dez cidades portuguesas”, acrescentou.

Na resposta, José Manuel Silva disse que o município não deveria fazer “juízos de valor ou censura sobre associações”, vincando que as propostas apresentadas estão dentro da lei.