A serra da Estrela será palco nos dias 22, 23 e 24 do Festival da Montanha, um evento colaborativo inédito, que oferece experiências variadas em torno da natureza e da cultura associada à paisagem.

Os promotores deste evento, que terá como base o Parque da Várzea, em Manteigas, no distrito da Guarda, pretendem reunir “entusiastas da natureza, amantes do ar livre”, para lhes proporcionar “experiências autênticas e memoráveis”, refere uma nota de apresentação do Festival.

Durante três dias, os participantes terão oportunidade de se envolver num conjunto de atividades desportivas, como caminhadas, BTT, escalada, parapente, mas também ioga, meditação, observação astronómica, cinema ao ar livre e fotografia. Haverá ainda concertos com Rock Out, Blue Velvet, Toukarioupa e Mariana Lisboa, além de uma discoteca silenciosa. Os visitantes podem ainda “mergulhar na cultura local, desfrutando de um mercado de montanha com produtos e artesanato locais e uma área de gastronomia”.

O programa inclui mais de 35 atividades. A organização assegura que “haverá atividades para que ninguém fique de fora, independentemente da idade, condição física ou capacidade de mobilidade”.

O objetivo do Festival da Montanha é “destacar a importância das montanhas e promover a conscientização sobre sua preservação”. Pretende-se também “procurar a ligação com a natureza, promover a saúde e o bem-estar, incentivar a partilha e estimular a economia local através da promoção do turismo sustentável”.

O Festival da Montanha assume-se como “um exemplo de evento colaborativo, co-criado com o associativismo, empresas de animação turística e a comunidade local”. O evento é organizado pela RUDE — Associação de Desenvolvimento Rural, ADRUSE — Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, Pró-Raia — Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte, no âmbito de um projeto de cooperação entre grupos de ação local, o Município de Manteigas e o Estrela Geopark Mundial da UNESCO.