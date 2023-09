A atriz trans Keyla Brasil viajou para a Tailândia para fazer uma cirurgia de redesignação sexual e está neste momento internada em estado grave. De acordo com o comunicado publicado pela associação “Opus Diversidade”, nas redes sociais, Keyla chegou a Banguecoque, capital tailandesa, no dia 23 de agosto e, a 7 de setembro, as pessoas mais próximas foram informadas da gravidade do seu estado de saúde.

“Fomos informados, através de outras pacientes brasileiras que compartilhavam a mesma clínica, que Keyla sofreu um mal-estar às 16h no horário tailandês e recebeu assistência dos serviços médicos da clínica”, lê-se no comunicado. Da clínica, Keyla terá sido transferida para um hospital público, “devido a um AVC que afetou significativamente a sua saúde cerebral”.

Neste momento, revela ainda o comunicado, o estado de saúde de Keyla é “extremamente grave”. “A família de Keyla no Brasil já foi contactada e será atualizada sobre qualquer desenvolvimento. Ainda não temos informações sobre o hospital para onde Keyla foi transferida, mas a Embaixada do Brasil está a colaborar com o consulado na Tailândia para obter detalhes o mais rápido possível”.

A última informação dada pela própria, nas suas redes sociais, foi a 27 de agosto. Neste dia, Keyla Brasil publicou um vídeo em que dava conta de que já tinha realizado a cirurgia.

Keyla ficou conhecida no início do ano, depois de interromper a peça “Tudo Sobre a Minha Mãe”, no Teatro São Luiz, para protestar contra a falta de representatividade de atores trans no teatro, e em específico naquela peça. Keyla contestou que a personagem trans Lola fosse representada por um ator não trans, André Patrício (que foi substituído após o protesto pela atriz trans Maria João Vaz). No elenco, constava apenas uma atriz trans, Gaya de Medeiros.