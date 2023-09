Ao contrário do que é habitual neste altura do ano, e pelo sexto dia consecutivo, os termómetros no Reino Unido registaram temperaturas acima dos 30ºC. Este sábado foi o dia mais quente de 2023, com as temperaturas a atingirem os 33,2ºC. Segundo a Reuters, o recorde anterior tinha sido batido na quinta-feira, 7 de setembro, com 32,6ºC.

Na semana passada o Met Office, o serviço nacional de meteorologia britânico, declarou que este ano o Reino Unido registou o oitavo verão mais quente desde 1884, com o mês de junho a quebrar recordes: foi o mês mais quente desde que há registo.

Também em 2022, uma vaga de calor atingiu o país com julho a registar o dia mais quente de sempre, quando as temperaturas ultrapassaram pela primeira vez os 40ºC.

Apesar do tempo quente que os ingleses têm vivido nos últimos dias, os especialistas preveem que nos próximos dias o país seja atingido por chuvas torrenciais, trovoada e granizo. O Met Office, o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, emitiu um aviso amarelo para o leste do País de Gales, Yorkshire, Lincolnshire, Manchester, Nottingham e Oxford

De acordo com o The Guardian, os dias mais frios chegam no início da próxima semana, com uma mistura de sol, aguaceiros e algum vento, à medida que as temperaturas regressam à média da época do ano.