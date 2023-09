Os presidentes das Câmaras Municipais de Setúbal, Alcácer do Sal e Grândola defenderam esta terça-feira que os transportes fluviais entre Setúbal e Troia deveriam ser assegurados por uma empresa pública e associados ao passe Navegante.

É necessário pôr termo a esta barreira que esta terça-feira nós encontramos na travessia do rio Sado”, disse o presidente da Câmara de Setúbal.

André Martins falava à agência Lusa após uma conferência de imprensa em que os três autarcas defenderam a necessidade de se acabar com o elevado custo do transporte fluvial entre as duas margens do Sado, que dizem ter graves consequências económicas, ambientais e sociais para as populações de Setúbal e do Litoral Alentejano.

Em nota de imprensa distribuída durante a conferência de imprensa, os autarcas dos três concelhos de maioria CDU defendem que “a Área Metropolitana de Lisboa (AML) deve equacionar, como, aliás, tem sido defendido nos últimos anos, a possibilidade de associar o passe Navegante a esta travessia“.

E o Governo, que tutela as infraestruturas de transporte e esta travessia, tem de assumir as suas responsabilidades para com estas regiões e as suas populações, ponderando, nomeadamente, entregar esta travessia a uma empresa pública. O Estado não pode continuar a desresponsabilizar-se”, acrescenta o documento.

A nota de imprensa dos três autarcas salienta ainda que a Atlantic Ferries, concessionária do transporte fluvial de passageiros e viaturas entre Setúbal e Troia, cobra atualmente 8,80 euros por uma viagem de ida e volta por passageiro transportado nos catamarans.

No que respeita aos ferryboats, cada viatura, com condutor incluído, paga 39,20 euros por uma viagem de ida e volta, mas, se o veículo, além do condutor, transportar mais três passageiros, o custo da viagem de ida e volta sobe para 67,60 euros, valor considerado muito elevado para a maioria da população.

É mais do que algumas viagens para destinos europeus em companhias de aviação lowcost”, afirmou o presidente da Câmara de Setúbal.

Para os presidentes dos três municípios, André Martins (Setúbal), Vítor Proença (Alcácer do Sal) e Figueira Mendes (Grândola), a travessia do rio Sado é uma ligação essencial ao desenvolvimento económico e à coesão social de toda a região, mas o custo das viagens está a ser penalizador para as atividades económicas, bem como para as populações do Litoral Alentejano, que continuam a utilizar diversos serviços de saúde sedeados em Setúbal, designadamente o Hospital de São Bernardo, e diversos serviços administrativos na capital de distrito.

O presidente da Câmara de Setúbal lembrou ainda que, “a partir de 2007, com a nova concessão [à Atlantic Ferries], os preços [das viagens] aumentaram de tal forma que muitas pessoas, muitas atividades económicas, em vez da utilização da travessia fluvial do Sado, começaram a fazer a ligação através da autoestrada, até Alcácer do Sal. E depois voltam para trás cerca de 30 quilómetros [para chegarem à zona de Troia]”.

É um constrangimento que esta terça-feira temos aqui. Nós consideramos que o serviço público de transporte da travessia do Sado deve ser assumido, em primeiro lugar, pela Área Metropolitana de Lisboa e pelo Governo”, disse André Martins.

O autarca setubalense reiterou também a ideia de que o contrato de concessão do transporte fluvial no rio Sado não deveria ser gerido, como é atualmente, pela Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), mas por um serviço público gerido por autoridades e entidades da AML, que têm autoridade neste domínio, como é o caso da entidade gestora pública Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML).