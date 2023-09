O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, solicitou, esta terça-feira, a abertura de um processo de impugnação (“impeachment“) contra o Presidente norte-americano, Joe Biden.

Kevin McCarthy tenta assim dar resposta a uma das exigências dos seus colegas de partido para que se consiga manter no cargo, destacou a NBC News. O orçamento de Estado esgota-se no final do mês e McCarthy tem de conseguir que o financiamento seja alargado sob o risco de o Governo parar.

Para já, o presidente da câmara baixa do congresso norte-americano, apoiado pela ala mais à direita do partido, quer que seja investigada uma potencial má conduta por parte do atual Presidente: abuso de poder, obstrução e corrupção, reportou a CNN.

Os republicanos têm acusado Biden de, juntamente com o filho, ter tirado proveito da vice-presidência entre 2009 e 2017, ainda que não tenham apresentado nenhuma prova nesse sentido, refere a agência Reuters.

Um Presidente norte-americano pode ser retirado do cargo caso o “impeachment” seja aprovado por uma maioria simples da Câmara dos Representantes e uma maioria de dois terços no Senado. Donald Trump foi alvo de dois processos de impugnação durante o seu mandato, mas acabou absolvido duas vezes pelo Senado. Caso avance o processo de “impeachment” contra Biden também não se prevê que passe no Senado controlado por uma maioria de democratas.

Joe Biden já antes tinha desvalorizado a possibilidade de “impeachment” e os democratas acusam os republicanos de tentarem desviar a atenção de Donald Trump, que enfrenta quatro acusações criminais enquanto se mantém na corrida para a Presidência dos Estados Unidos.