A Web Summit vai contratar, pelo menos, mais 50 pessoas em Portugal ao longo do próximo ano, aumentando a equipa no país para 150 trabalhadores. O anúncio foi feito pela empresa esta quinta-feira durante a inauguração do novo escritório no Hub Criativo do Beato, onde está localizada a Fábrica dos Unicórnios idealizada por Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.

No evento, Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, disse que existem “grandes ideias” e planos para o novo escritório e garantiu que toda a equipa está “extremamente entusiasmada por fazer parte do Hub Criativo do Beato”. “À medida que esta zona de Lisboa cresce em energia e criatividade, o Hub Criativo do Beato está a tornar-se um íman para jovens empresários e empresas estabelecidas em Portugal e para aqueles que estão a mudar-se para Portugal”, afirmou, desta vez citado em comunicado.

Presente na inauguração do novo espaço, Carlos Moedas começou por destacar que é “ótimo” ter a empresa e os seus funcionários junto dos Unicórnios, em Lisboa. “Uau, Web Summit. Eu adoro a Web Summit”, afirmou, antes de notar que acredita que “o sonho de ter a Fábrica dos Unicórnios é uma coisa que mudou a forma como as pessoas olham para Lisboa”. O autarca aproveitou ainda para salientar que “no outro dia” recebeu a notícia de que a capital portuguesa está na “shortlist da União Europeia para ser a Capital Europeia da Inovação este ano”.

A Web Summit tem sido um dos grandes impulsionares do ecossistema empresarial de Lisboa nos últimos oito anos”, disse Carlos Moedas.

Quando chegou a Lisboa pela primeira vez, em 2016, a Web Summit tinha uma equipa em Portugal de apenas quatro funcionários. Desde então, o número aumentou para 90 trabalhadores, em vários locais do país (nomeadamente o Porto). A empresa explica que 75% dos trabalhadores baseados no país estarão no novo escritório.

A Web Summit deste ano vai realizar-se entre os dias 13 e 16 de novembro, na Altice Arena. A cimeira juntará mais de 70 mil empreendedores, investidores e jornalistas de vários países de todo o mundo. Em declarações ao Observador, Paddy Cosgrave revelou que a existência de quatro novos palcos, incluindo um dedicado à Inteligência Artificial, é uma das novidades do evento, que voltará a receber, depois de “muito tempo”, “oradores e empresas chinesas”.

Questionado acerca da expansão da FIL — que consta do acordo estabelecido entre o Governo e a Web Summit para manter a cimeira tecnológica na capital portuguesa até 2028 — Cosgrave afirmou que quando existir “algo para anunciar, vamos anunciar”. Quanto à existência de negociações com o executivo português respondeu o seguinte: “Estamos sempre a falar”.