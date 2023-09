(Em atualização)

É mais um capítulo na guerra pelo controlo da Cofina. A Media Capital anunciou, esta sexta-feira, que não só mantém o interesse na dona do Correio da Manhã e da CMTV como aumenta o valor da oferta.

Em comunicado publicado no site da empresa, noticiado pelo Eco, a dona da TVI refere que “reiterou, nesta data, à Cofina, SGPS, S.A. o interesse na aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Cofina Media, S.A. por aquela detidas, tendo apresentado hoje uma Best and Final Offer, em cumprimento do prazo determinado por aquela”. Esta sexta-feira era o último dia para apresentar uma proposta final pela empresa de media.

A Best and Final Offer, ou seja, a derradeira oferta da Media Capital, “apresenta condições financeiras melhoradas em relação à oferta já divulgada ao mercado (em 20 de julho)”. Em causa estão duas hipóteses: uma delas prevê o pagamento de 54,4 milhões de euros pela Cofina, que não inclui a dívida, ou seja, “apurado com base no Equity Value da Sociedade determinado por referência às contas da Cofina Media, S.A. a 30 de junho de 2023, deduzido da dívida financeira (i.e., dívida bancária e outros empréstimos) e líquido de caixa e equivalentes de caixa”.

A segunda opção passa por cobrir outra oferta que tenha chegado até esta sexta-feira, até um máximo de 56 milhões de euros, sem dívida. A Media Capital refere que oferece “o equivalente ao preço de qualquer proposta concorrente recebida pela Vendedora, até às 16:30 horas do dia 15 de setembro de 2023, acrescido de 5% (cinco por cento), até ao limite de €56.000.000”.

A oferta final da Media Capital “é válida até 15 de novembro de 2023, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação do prazo até ao dia 15 de dezembro de 2023, por iniciativa unilateral da Cofina, SGPS, S.A. com base em motivos atendíveis relacionados com o procedimento de decisão relativo à alienação da Cofina Media”.

A Media Capital já tinha aumentado o valor da oferta pela Cofina em julho. A empresa avaliava a Cofina em 80 milhões de euros, pressupondo uma dívida líquida de 45 milhões de euros, sendo por isso esta uma oferta com características diferentes.

A dona da TVI, controlada por Mário Ferreira, está a disputar a Cofina com um conjunto de quadros da empresa do Correio da Manhã, aos quais se juntou Cristiano Ronaldo. O chamado MBO (Management Buy Out) dos gestores e outros investidores avalia a Cofina em 75 milhões de euros (capital e dívida).