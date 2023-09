´O líder do partido italiano Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, disse que a presidente do partido francês de extrema-direita Rally Nacional (RN), Marine Le Pen, “representa a Europa que se quer” e reafirmou a defesa das fronteiras. O também o vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes e da Indústria de Itália falava num evento juvenil da Liga em Pontida, a cidade da Lombardia, antes do comício anual que realiza no domingo.

Le Pen foi convidada para a reunião de domingo em Pontida.

Salvini também rejeitou rumores de que iria aproveitar a situação de emergência do desembarque de migrantes em Lampedusa para reconquistar o eleitorado que se transferiu nos últimos anos para a sua parceira de aliança, a primeira-ministra Giorgia Meloni, líder dos Irmãos de direita da Itália (FdI). Em vez disso, Salvini garantiu que o governo está unido na forma de combater a imigração ilegal.

“A defesa das fronteiras e da segurança é um dever sagrado, não é um capricho da Liga”, sublinhou. “É algo em que estamos a trabalhar em total acordo com (todo) o governo.

“O facto de ela (Meloni) estar amanhã [domingo] em Lampedusa [com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen] e de eu receber Marine Le Pen aqui em Pontida fazem parte do mesmo objetivo”, afirmou.