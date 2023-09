Se estamos habituados a ver as notícias dos portugueses que rumam a Espanha para encher os depósitos dos automóveis, sobretudo de gasolina — onde os impostos muito mais baixos que em Portugal permitem preços imbatíveis — começa a ser notícia a corrida dos espanhóis aos supermercados de fronteira para comprar azeite.

O fenómeno não é novo, mas tem vindo a crescer de forma muito expressiva no último mês, revela uma reportagem publicada este domingo no El País onde é citado um funcionário de um supermercado nacional (o Pingo Doce de Miranda do Douro) a comentar: “Se já o levavam a granel (em muita quantidade), no último mês até parece que o bebem”. Em Valença do Minho, na fronteira com a Galiza, o responsável por outra cadeia portuguesa (o Continente) adianta que 90% dos clientes espanhóis vêm pelo azeite.

Os clientes espanhóis tentam fugir a uma escalada de mais de 50% nos preços do azeite. Não obstante existirem motivos para esta situação — o principal é a seca que afeta em especial as regiões produtoras da Andaluzia — as associações de defesa do consumidor espanholas referem suspeitas de especulação nas margens deste produto, cujo preço está a ser monitorizado pela Comissão Nacional de Mercados e Concorrência.

O El Pais cita um estudo da associação de consumidores OCU, segundo o qual o litro de azeite no país vizinho custa mais 27% em Espanha do que em Portugal, uma diferença que a aplicação da taxa zero do IVA do lado de cá da fronteiras dos últimos meses, não explica totalmente. Outra das razões avançada é o diferente padrão de consumo nos dois países. Os espanhóis consomem em média 11 a 12 litros de azeite por habitante e por ano, enquanto Portugal consome sete litros. O menor consumo pode explicar porque é que o nosso país que passou a ser autosuficiente no azeite é menos afetado, ou demora mais tempo a ser afetado pela escalada dos preços.

Por outro lado, o regadio do Alqueva, em redor do qual se concentra grande parte do azeite produzido em Portugal, tem permitido uma maior resistência por parte dos produtores nacionais face à seca extrema que está a castigar o país vizinho.

Ainda assim, há alertas de que os preços caros de Espanha vão alastrar ao nosso mercado. Mariana Matos, secretária-geral da Casa do Azeite, associação privada que embala e vende o produto, admitiu recentemente que o preço pode chegar aos 10 euros por litro até ao final do ano. A Espanha é o maior mercado mundial de azeite e serve de referência a Portugal, onde estão aliás instalados muitos produtores espanhóis. Além de que a produção nacional também a cair por causa da seca.