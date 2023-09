Uma infeção bacteriana obrigou à amputação dos quatro membros de uma mulher californiana, noticiou o jornal local de São Francisco, KRON4.

Laura Barajas, de 40 anos, começou a sentir-se mal depois de ter consumido um peixe, alegadamente contaminado e mal cozinhado, que tinha comprado num mercado local.

A mulher foi internada, colocada sob coma induzido e, ao fim de mais de um mês, viu os quatro membros serem amputados para lhe salvar a vida. Laura Barajas começou a ficar com os dedos e pés negros — o que indica a morte dos tecidos —, tinha uma infeção generalizada com a bactéria Vibrio vulnificus e os rins começavam a falhar, conta a amiga Anna Messina.

As pessoas podem ter contacto com a bactéria Vibrio vulnificus pela ingestão de peixe e marisco contaminado, mas também durante a preparação destes alimentos, se tiverem alguma ferida que entre em contacto com os sucos contaminados, referem os Centros para o Controlo e Prevenção da Doença (CDC), nos Estados Unidos. A água do mar ou água salobra também pode estar contaminada e facilitar a infeção em pessoas que tenham feridas abertas ou uma tatuagem recente.

Qualquer pessoa pode ser infetada pela bactéria, mas é mais provável que a infeção aconteça em pessoas que têm um sistema imunitário fragilizado ou uma doença no fígado. A maior parte das pessoas que têm uma infeção ligeira com uma bactéria do género Vibrio recupera em cerca de três dias, mas as infeções com Vibrio vulnificus podem tornar-se graves, requerer o internamento nos cuidados intensivos e até levar à amputação dos membros, como aconteceu com Laura Barajas. Cerca de uma em cada cinco pessoas morre deste tipo de infeção, por vezes um ou dois dias depois de ficarem doentes, referem os CDC.