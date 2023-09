O Inter fez o caminho pela sombra e, quando os adversários deram por si, na temporada passada, uma equipa italiana fora do lote de principais favoritos a ganhar a Liga dos Campeões, estava na final contra o Manchester City. Pelo caminho, vitimou o FC Porto, o Benfica e carimbou a passagem ao jogo decisivo contra o rival AC Milan. “Sabemos como foi a final de Istambul, foi uma honra jogá-la e um momento podia ter mudado o desfecho daquela partida. Aquela noite foi especial. Pela receção dos adeptos parecia que tínhamos vencido”, recordou o treinado dos italianos, Simone Inzaghi.

“O Inter tem tantas coisas boas que se as enumero é melhor nem jogarmos”, disse o treinador da Real Sociedade, Imanol Alguacil, sobre os finalistas vencidos da época passada. De volta à Liga dos Campeões dez anos depois, era difícil a equipa basca pedir um teste de maior grau de dificuldade no regresso à competição, ainda que, na jornada da La Liga que antecedeu este encontro, a partida frente ao Real Madrid tenha servido como um bom aquecimento.

Os italianos tiveram um início de Serie A imaculado, com quatro vitórias em quatro jogos e apenas um golo sofrido. Nos últimos dois encontros, os nerazzurri marcaram a módica quantia de nove golos, cinco dos quais frente ao AC Milan. O bom momento de forma e a falta de experiência dos jogadores da Real Sociedad podia facilitar a tarefa dos vice-campeões europeus. Da última vez que espanhóis participaram na competição, Mikel Oyarzabal, o capitão da equipa do Anoeta, era apanha-bolas.

Com todo o estádio imbuído num espírito de celebração, a Real Sociedad abriu o marcador logo nos primeiros instantes. Bastoni, central do Inter, arriscou muito na condução de bola e perdeu a posse para Brais Méndez (4′) que bateu o guarda-redes Sommer. Simone Inzaghi abdicou de um dos jogadores que melhor começou a época e isso refletiu-se no rendimento coletivo. Marcus Thuram ficou no banco em detrimento de Arnautović, jogador que fez dupla de ataque com Lautaro Martínez. O austríaco quase aproveitou um erro na primeira fase de construção para empatar.

Mesmo em cima do intervalo, Take Kubo esteve perto de alargar a vantagem a favor dos espanhóis, mas falhou. O jogo foi para o intervalo com a Real Sociedad em vantagem. Simone Inzaghi não podia continuar inoperante sob pena de sair derrotado. De uma só vez, o treinado italiano lançou Marcus Thuram, Davide Frattesi e Federico Dimarco para tentar agitar. Por pouco as mexidas não ia por água abaixo, pois logo de seguida Barella foi expulso, mas o cartão vermelho mostrado pelo árbitro devido a uma suposta agressão a Brais Méndez, mas a decisão acabou por ser revertida.

A Real Sociedad acabaria ainda por atirar à barra por intermédio de Mikel Merino. O Inter respondeu com o empate de Marcus Thuram à entrada para os últimos dez minutos, só que o lance foi anulado por fora de jogo de Arnautović no decorrer do lance. Não foi à primeira, foi à segunda. Frattesi tentou o remate e, acidentalmente, acabou por servir Lautaro Martínez (87′) que empatou.

Com a divisão de pontos, o RB Salzburgo fica na liderança do grupo D com três pontos após ter vencido o Benfica na Luz. Os encarnados são a única equipa que sai da primeira jornada sem pontos, ocupando o último lugar.