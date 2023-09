Em atualização

Portugal registou um excedente de 1% no segundo trimestre do ano, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo INE.

“Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP no 2º trimestre de 2023 foi positivo em 689,0 milhões de euros, correspondendo a 1,0% do PIB, o que compara com 1,4% no período homólogo. Face ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento de 7,8% da receita e de 8,9% da despesa”, refere o INE.

Se tivermos em conta o semestre, também houve excedente, de 1,1%, uma “clara melhoria” face aos semestres da pandemia. “Considerando valores para o conjunto do primeiro semestre de 2023, o saldo das AP foi positivo, representando 1,1% do PIB, registando-se uma clara melhoria deste indicador face aos semestres de 2020 e 2021, marcados pelos impactos da pandemia COVID-19”, indica o INE.

Para este ano, o Governo previa, em abril, no Programa de Estabilidade, que o défice se situasse em 0,4%, no total do ano, abaixo dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado para 2023. Já o Conselho das Finanças Públicas (CFP) projetou, na quinta-feira, um excedente orçamental de 0,9% do PIB este ano, acima do défice anteriormente previsto. Mas isto caso o Governo não implemente novas medidas que mexam com a despesa.