O peso dos impostos por litro de gasóleo e de gasolina atingiu esta semana o valor mais alto desde abril de 2022, na sequência do ciclo de subidas que tem penalizado mais o diesel.

O ministro das Finanças tem, até agora, resistido a adotar novas medidas — Fernando Medina disse que só agirá se for absolutamente necessário. Já o Presidente da República foi claro ao afirmar, um dia depois, que “certamente o Governo estará a preparar medidas”. A pressão também vem dos mercados com a antecipação de novos aumentos de preços focados no gasóleo, depois de esta quinta-feira a Rússia ter suspendido as exportações deste produto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.