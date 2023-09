A revolução assumida na presente temporada pela Liga saudita trouxe uma confirmação, uma surpresa e uma certeza. Por parte: a confirmação é que o nível global da competição aumentou, o que se percebeu bem na primeira jornada da Liga dos Campeões asiáticas e na diferença de qualidade com e sem bola das equipas do país a comparar com as restantes; a surpresa é que conjuntos como o Al Taawon ou o Al-Ettifaq estão a conseguir furar a regra dos Big 4 mesmo sem tantas estrelas em quantidade e qualidade; a certeza é que os encontros entre as quatro formações que passaram a ser propriedade do Fundo Soberano tinham chancela de espectáculo garantido, como se viu bem no triunfo do Al Hilal de Jorge Jesus diante do Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo por 4-3. Agora, seguia-se mais um duelo grande entre o Al Nassr e o Al Ahli.

