Zuckerman Unbound foi publicado pela primeira vez em 1981, no original, e chega-nos agora a Portugal pela mão da D. Quixote, cinco anos após a morte do autor. Mais uma vez, Roth (1933-2018) meteu no epicentro da narrativa Nathan Zuckerman, personagem que já quase equivale ao nome do autor, muito por causa, deve dizer-se, do jogo meta-literário, de pura manipulação, que o autor resolveu fazer.

Logo à cabeça do romance, vemos a forma como o autor trata a ambiguidade Roth-Zuckerman. Aqui, inclui elementos intra-literários que lhe permitem fazer esse jogo de espelhos, ironizar com a confusão entre autor e criação – confirmando ou desmentindo, tanto faz. É que, no livro, Zuckerman passeia por Nova Iorque, agora escritor consagrado, nas bocas do mundo, sob as luzes da ribalta. O seu romance Carnovsky rompeu-lhe o anonimato: primeiro, porque a obra teve muitos leitores, tornando o seu nome e a sua cara conhecidos; depois, porque os leitores fizeram equivaler voz autoral a narrador. A personagem Gilbert Carnovsky passa a estar-lhe colada, apesar de Zuckerman olhar para aquilo como uma ficção satírica de si mesmo. Os leitores, ainda assim, procuram um pacto com a verdade, buscam no romance um intuito confessional e perguntam-lhe se fez tudo o que diz ter feito no livro. Isto, claro, já tinha acontecido com o próprio Philip Roth e o seu Portnoy. Há um excerto que mostra esta equivalência de romance a auto-biografia de forma particularmente incisiva e magnificamente irónica:

– Não contou a sua vida toda no livro – disse com tristeza. – Na vida há muito mais coisas. Mas você deixa-as de fora. Para se vingar.

(…)

– Ouça lá, você faz aquilo tudo que vem no livro? Com aquelas garinas todas? Você é um caso sério, homem.” (p. 18)

