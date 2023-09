A ministra do Trabalho recusou esta segunda-feira que tenha havido com a CIP — Confederação Empresarial de Portugal qualquer tipo de negociação paralela à concertação social, pois valoriza muito esse órgão, e que o que tem feito é ouvir as propostas de todos os parceiros.

Tudo o que fazemos com os parceiros sociais é em sede de concertação social, o Governo tem reuniões com vários parceiros para cada um apresentar as suas propostas concretas”, disse Ana Mendes Godinho, no final da reunião de esta segunda-feira com responsáveis da central sindical UGT, no Ministério do Trabalho, em Lisboa.