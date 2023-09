Numa entrevista, há uma satisfação mútua quando a pergunta entra em sintonia com a vontade de responder. Não se trata de perguntas preparadas ou de respostas prontas. Trata-se de abordar questões inevitáveis. Em duas conversas com os realizadores dos três episódios — ou minifilmes — de The Continental: From the World of John Wick, falar sobre a banda-sonora seria obrigatório. É boa. É muito boa. Sobretudo porque há momentos que, graças a ela, se tornam memoráveis. Como a carta de apresentação de Yen (Nhung Kate), com Harry Nilsson a cantar Without You. Repetimos, é memorável. Quando perguntamos a Hughes sobre que mão teve na banda-sonora, ele tira do bolso um papel com uma série de canções. Era um playlist que tocava no set, parte dela entrou em The Continental. E ainda bem.

O subtítulo desmascara o que The Continental é, mas dizer The Continental deveria ser suficiente. É uma espécie de não-lugar no universo dos filmes de John Wick (uma das mais bem sucedidas sagas do cinema de ação dos últimos anos, protagonizada por Keanu Reeves), um hotel onde os assassinos dormem, onde se encontram, mas onde não se podem tocar, ou seja, não se podem matar. Tem uma aura especial, no meio de toda a loucura que acontece nos filmes, o Continental existe como uma espécie de gratificação: uma invenção brilhante que faz todo o sentido naquele universo. Encaixa nele mas também lhe dá algo mais, cria histórias que sem ele seriam inexistentes, dá uma relevância a personagens só por estarem lá. Por isso, agora, tem direito a uma história própria: “É um sítio especial, fora do que conhecemos. Gosto da mitologia, é misterioso, um local verdadeiramente underground. Nem toda a gente pode aceder a ele, cria mistérios que se amam. E permite construir todo um universo à sua volta.” resume Brändström, que tem um longo currículo em séries, incluindo muitos episódios de Os Anéis do Poder.

